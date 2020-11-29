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    Barcelona, indirim konusunda futbolcularla anlaştı

    Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona, 122 milyon euroluk maaş kesintisi konusunda futbolcularla el sıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 13:49
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    Barcelona, indirim konusunda futbolcularla anlaştı

    8-2'lik Bayern Münih yenilgisi sonrası başta Suarez ve Rakitic olmak üzere birçok önemli futbolcuyla yollarını ayıran, takımdan ayrılmak istemeyen Messi'yle de uzun süre kriz yaşayan Barcelona'da işler yolunda gitmiyor.

    La Liga'da 14. sıraya kadar düşen Katalan ekibi, sportif başarısızlığı yanı sıra maddi olarak da dibe batmış durumda.

    Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Barça'da yönetim, bir süredir futbolculardan indirim talep ediyordu.

    Barcelona, indirim konusunda futbolcularla anlaştı #1

    122 MİLYON EUROLUK KESİNTİ

    Yapılan görüşmeler neticesinde tarafların el sıkıştığı ve İspanyol devinin bu sezon yıllık ücretlerin 122 milyon euroluk kısmını ödemeyeceği, 50 milyon euroluk ödemeyi ise 3 yıllık vadede gerçekleştireceği öğrenildi.

    Özellikle yakın arkadaşı Suarez'in takımdan gönderilmesiyle kulüple bağlarını iyice koparan Messi'nin, yaşanan bu indirim krizi sonrası iyice huzursuz olduğu belirtildi.

    Adı Manchester City ile anılan Arjantinli yıldızın, devre arası ya da sezon sonunda Barcelona'dan ayrılabileceği konuşuluyor.

    Barcelona, indirim konusunda futbolcularla anlaştı #2

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