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    Barcelona Kulübü Başkanı Laporta: Mbappe yıllık 50 milyon euro istiyor

    Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Fransa'nın Paris Saint Germain takımında sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin sezon başına net 50 milyon euro istediğini iddia etti.
    • 18.05.2022 - 06:31
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    Barcelona Kulübü Başkanı Laporta: Mbappe yıllık 50 milyon euro istiyor

    Katalonya radyosuna açıklamalarda bulunan Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, "Mbappe net 50 milyon euro istiyor. Mbappe, süper üst bir düzeyde ama Şampiyonlar Ligi'ni de kazanamadı. Bunu da hesaba katmak gerek." dedi.

    "Bir daha asla böyle bir çılgınlık olmayacak"

    AA'nın haberine göre; Barcelona olarak 25, 30 veya 40 milyon euro net yıllık maaşlar veremeyeceklerini kaydeden Laporta, "Böyle bir para ödemek, Barcelona'da forma giyen ve futbol dünyasında referans olan futbolculara karşı hakaret olur. Bir daha asla bu tip bir çılgınlık olmayacak. Böyle bir ödeme yapmayı istemiyoruz ve yapmayacağız." şeklinde konuştu.

    Barcelona Kulübü Başkanı Laporta: Mbappe yıllık 50 milyon euro istiyor #1

    Dembele ayrılacak mı?

    Katalan kulübünün başkanı, geleceği belirsiz olan takımdaki Ousmane Dembele için ise "Barcelona'da kalmak istese de bizimkinden daha iyi olan ve onu daha fazla cezbedecek seçenekler sunulduğunu düşünüyor." açıklamasında bulundu.

    Barcelona Kulübü Başkanı Laporta: Mbappe yıllık 50 milyon euro istiyor #2


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