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Barcelona, La Liga'da şampiyonluğa ulaştı

Barcelona, La Liga'da şampiyonluğa ulaştı Barcelona, La Liga'nın 36. haftasında konuk olduğu Espanyol'u 2-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.