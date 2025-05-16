Barcelona, La Liga'da şampiyonluğa ulaştı

Haber Merkezi
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Espanyol, Barcelona'yı ağırladı.
Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran Barcelona'nın gollerini 53. dakikada Lamine Yamal ile 90+6. dakikada Fermin Lopez kaydetti.
Espanyol'da 80. dakikada Leandro Cabrera, Yamal'a yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart gördü.
ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ
La Liga'da puanını 85 yapan Barcelona, takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye çıkararak bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Espanyol ise 39 puanla 16. sırada kaldı.
Bu sezon İspanya Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası'nı da müzesine götüren Barcelona, La Liga'daki 28. şampiyonluğunu yaşadı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış