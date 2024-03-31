Barcelona, Las Palmas'ı tek golle geçti Barcelona, La Liga'nın 30. haftasında konuk ettiği Las Palmas'ı 1-0 mağlup etti.

ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Barcelona, Las Palmas'ı ağırladı.

Ev sahibi takım, 59. dakikada Raphinha'nın attığı golle mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Las Palmas, 10 kişi kaldı

Las Palmas'ta kaleci Alvaro Valles, 24. dakikada kalesini terk ederek Raphinha'ya yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 67'ye yükselten ve lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e indiren Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında

37 puanda kalan Las Palmas ise Sevilla'yı konuk edecek.