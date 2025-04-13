Barcelona, Leganes'i tek golle yendi

Haber Merkezi

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Barcelona, Leganes deplasmanına konuk oldu. Barcelona, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SAENZ KENDİ KALESİNE ATTI

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 48. dakikada Jorge Saenz kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve 70 puana yükseldi. Leganes, 28 puanda kaldı.

La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, evinde Celta Vigo ile karşılaşacak. Leganes, Mallorca deplasmanına gidecek.

BARCELONA, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DORTMUND DEPLASMANINA ÇIKACAK

Hansi Flick'in ekibi Barcelona, hafta içinde salı günü Borussia Dortmund deplasmanında Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçına çıkacak.

Barcelona, sahasında oynadığı maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.