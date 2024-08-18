Barcelona, Lewandowski ile 3 puanı kaptı Barcelona, La Liga'nın ilk hafta maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Valencia'yı Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-1 yendi.

Haber Merkezi

İspanya La Liga'nın 1. haftasında Valencia, Barcelona'yı ağırladı.

Konuk ekip geriye düştüğü mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 45+6 ve 49. dakikada Robert Lewandowski atarken Valencia'nın tek sayısını 44. dakikada Hugo Duro kaydetti.

BARÇA GALİBİYETLE BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte lige 3 puanla başlayan Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

İlk maçında puanla tanışamayan Valencia ise Celta Vigo deplasmanına gidecek.