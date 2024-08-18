Barcelona, Lewandowski ile 3 puanı kaptı

Haber Merkezi
İspanya La Liga'nın 1. haftasında Valencia, Barcelona'yı ağırladı.
Konuk ekip geriye düştüğü mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 45+6 ve 49. dakikada Robert Lewandowski atarken Valencia'nın tek sayısını 44. dakikada Hugo Duro kaydetti.
BARÇA GALİBİYETLE BAŞLADI
Bu sonuçla birlikte lige 3 puanla başlayan Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.
İlk maçında puanla tanışamayan Valencia ise Celta Vigo deplasmanına gidecek.
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