Barcelona, Lionel Messi'nin heykelini dikecek

Barcelona, kulüp efsanesi Lionel Messi'nin heykelinin Camp Nou'nun dışına dikileceğini açıkladı.

Barcelona’da 20 yıla yakın bir süre oynadıktan sonra 2021 yılında PSG’ye transfer olan Lionel Messi’ye onurlandırma gelecek.

Barcelona tarihine geçti

2000 yılında Barcelona'nın altyapısına katılan Lionel Messi, 2021 yılına kadar gösterdiği performansla adını Barcelona efsanelerinin arasına yazdırırken, tüm zamanların en iyi futbolcuları arasına girmeyi de başardı.

2021 yılında PSG'ye transfer olan Arjantinli yıldızın, Katalan ekibine geri döneceği haberleri ciddi ciddi konuşulurken, Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan bir açıklama geldi.

"Camp Nou'nun önüne Messi'nin heykelini dikeceğiz"

Barcelona'nın pazar günü gerçekleştirilen Genel Kurulu toplantısında konuşan Başkan Laporta, Camp Nou önüne Lionel Messi'nin heykelinin dikileceğini şu sözlerle duyurdu; "Karar verildi. Camp Nou'nun önüne Lionel Messi'nin bir heykelini dikeceğiz."





Barcelona ile 34 kupa sevinci yaşadı

Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, Katalan temsilcisinde 17 sezon forma giydi. 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı. Barcelona’da 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez gol attı.