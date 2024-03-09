Barcelona, Mallorca'yı 16 yaşındaki yıldızıyla yıktı

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İspanya La Liga'nın 28. haftasında Barcelona, Mallorca'yı ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 73. dakikada şık bir vuruşla 16 yaşındaki Lamine Yamal kaydetti.
İlkay Gündoğan penaltı kaçırdı
İlkay Gündoğan, 24. dakikada Barcelona adına bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu galibiyetle 61 puana yükselen Barcelona ligdeki bir sonraki maçında Atletico Madrid deplasmanına gidecek.
27 puanda kalan Mallorca ise Granada'yı konuk edecek.
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