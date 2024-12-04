Barcelona, Mallorca'yı 5 golle geçti

Haber Merkezi
İspanya La Liga'nın 19. haftasında Mallorca, Barcelona'yı ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 5-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Barcelona'nın gollerini 12. dakikada Ferran Torres, 56. dakikada penaltıdan Raphinha, 74. dakikada yine Raphinha, 79. dakikada Frenkie de Jong ve 84. dakikada Pau Victor kaydetti.
Mallorca'nın tek sayısını 43. dakikada Vedat Muriqi attı.
3 MAÇ SONRA KAZANDI
Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra kazanarak puanını 37'ye yükselten Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Real Betis deplasmanına gidecek.
24 puanda kalan Mallorca ise deplasmanda Celta Vigo'ya konuk olacak.
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