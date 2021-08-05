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    Barcelona Messi ile yollarını ayırdı

    Barcelona Messi ile yollarını ayırdı

    Barcelona, "Tarafların anlaşmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve La Liga düzenlemeleri sebebiyle Barcelona, Leo Messi ile sözleşme yenileyememektedir." açıklamasında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 20:55
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 21:10
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    İspanya Ligi takımlarından Barcelona, Lionel Messi ile yeni sözleşme için anlaşılamadığını ve Arjantinli yıldızla yolların ayrıldığını açıkladı.

    Lionel Messi'nin yeni sözleşmesi için uzun süredir devam eden görüşmeler dün gece çıkmaza girdi. Barcelona CEO'su Ferran Reverter'in Messi'nin takımda kalması için yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı ve taraftarlar masadan kalktı.

    Lionel Messi, Barcelona'nın projesine artık pek fazla inanmadığı ve kulübün istediği kadar yüksek bir maaş indirimini yapmayacağını açıkladı. Bu kararın ardından Barcelona da görüşmelerden çekildi.

    Barcelona Messi ile yollarını ayırdı #1

    “KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ”

    Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada "İki tarafın sözleşme imzalama taleplerine rağmen, ekonomik sorunlar bu duruma engel oldu. Sonuç olarak Lionel Messi, Barcelona'da devam etmeyecek. Taraflar sözleşme imzalanamamasından büyük üzüntü duyuyor. Messi'ye tüm katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

    Barcelona Messi ile yollarını ayırdı #2

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