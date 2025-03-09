Barcelona-Osasuna maçı ertelendi

Haber Merkezi
İspanya La Liga'nın 27. haftasında oynanacak Barcelona - Osasuna karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.
KULÜP DOKTORU HAYATINI KAYBETTİ
Barcelona A Takım Doktoru Carlos Minarro Garcia'nın akşam saatlerinde vefat etmesi nedeniyle 23:00'te oynanacak maçın ertelendiği açıklandı.
Katalan ekibi, hayatını kaybeden Garcia için taziye mesajı yayımladı.
Barcelona ligde, 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Osasuna ise 33 puanla 11. sırada yer alıyor.
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