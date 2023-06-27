Barcelona paylaştı: İlkay Gündoğan ve serpme kahvaltısı Barcelona'nın yeni transferi İlkay Gündoğan gündemden düşmüyor. Başarılı futbolcunun serpme kahvaltı pozu sosyal medyada viral oldu.

Manchester City ile Şampiyonlar Ligi kazanan Alman Milli Takımı'nın Türk asıllı tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan'ın Barcelona'ya transfer olması gündemi oldukça meşgul ediyor.

Katalan ekibinin düşüşe geçtiği dönemde böyle bir transfer yapması otoriteler tarafından tam not alırken, Barcelona'nın 'günaydın' paylaşımı da oldukça konuşuldu.

Serpme İlkay

İlkay'ın serpme kahvaltı yaparken çektirdiği fotoğrafı paylaşan Katalan ekibi fotoğrafın altına "Good Morning" (Günaydın) notunu düştü.

Kahvaltı masasında Türk mutfağına özgü bazı lezzetlerin olması da dikkat çekti.