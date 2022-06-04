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    Barcelona, Pique ve Sergio Busquets'ten indirim istiyor

    Son dönemde ekonomik açıdan sıkıntılar yaşayan Barcelona, finansal anlamda biraz daha rahat bir pozisyona geçmek için daha önce tüm takım için yaptığı indirim talebini bir kez daha yineledi.
    • 04.06.2022 - 09:54
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    Barcelona, Pique ve Sergio Busquets'ten indirim istiyor

    Katalan ekibinin Başkanı Johan Laporta'nın, birinci kaptan Sergio Busquets'le birlikte Gerard Pique, Sergi Roberto ve Jordi Alba'dan yıllık ücretlerinde yüzde 50 kesinti yapmak istediği öğrenildi.

    Kaynak yaratılacak

    Kaptanların olumlu yanıtı halinde, gelecek sezon için yapılacak transferlere de bu sayede kaynak yaratılmaya çalışılacak. Bu arada Pique'nin, önümüzdeki iki sezon için kulüpten yaklaşık 80 milyon euro alacağı olduğu da konuşuluyor.

    Barcelona, Pique ve Sergio Busquets ten indirim istiyor #1


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