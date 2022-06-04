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Barcelona, Pique ve Sergio Busquets'ten indirim istiyor

Barcelona, Pique ve Sergio Busquets'ten indirim istiyor

Son dönemde ekonomik açıdan sıkıntılar yaşayan Barcelona, finansal anlamda biraz daha rahat bir pozisyona geçmek için daha önce tüm takım için yaptığı indirim talebini bir kez daha yineledi.