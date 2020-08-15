Barcelona Quique Setien'in görevine son verdi

Bayern Münih ile oynanan maçın ardından teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildi.

Barcelona çeyrek final maçında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

Münih'e 8-2'lik tarihi bir skorla yenilen Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Alınan bu yenilginin ardından Barcelona'da teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildi.





QUİQUE SATİEN KİMDİR

Tam ismi Enrique Setién Solar olan teknik adam, 27 Eylül 1958'de İspanya'nın Santander şehrinde dünyaya geldi.

Futbolculuk döneminde orta sahada görev yapan Setien, alt yaş gruplarında Casablanca ve Perines kadrolarında yer alırken ilk La Liga deneyimini 1977'de Racing Santander ile yaşadı.

1977-1985 yılları arasında Racing Santander forması giyen Setien, 1985'te Atletico Madrid'e transfer oldu. Burada ilk 2 yılda başarılı bir performans sergileyen Setien, 3. sezonunda kulüp sahibi Jesus Gil ile yaşadığı tartışma sonrası takımdan ayrıldı.

Daha sonra 1988-1992 yılları arasında Logrones forması giyen Setien, 1992'de eski kulübü Racing Santander'e döndü.

1996'da ise 38 yaşında son olarak 3. lig Play-Off'larında mücadele eden Levante'de 3 maçlık bir macera yaşayarak futbol kariyerini sonlandırdı.

Setien, İspanya Milli Takımı formasıyla ise 3 kez mücadele etti.

HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI

Setien, teknik direktörlük kariyerine de 2001 yılında Racing Santander ile başladı. Sonrasında Poli Ejideo ve Ekvator Ginesi'nde kısa süreli görevler yapan Setien, 2007'de bir başka eski takımı Logrones'in başına geçti.

Fakat buradaki macerası da çok uzun sürmedi ve sezon ortasında görevine son verildi. 2009'un yaz aylarında ise Setien, Lugo'nun başına geçirildi.

Buradaki üçüncü yılında takımın ikinci lige yükselmesini sağladı ki bu kulüp tarihinde ikinci kez gerçekleşen bir durumdu.

Geride kalan 3 yılda takım 11 ila 15. sıralar arasında ligde kalmayı başardı.



