Barcelona, Real Betis deplasmanında kazandı Barcelona, La Liga'nın 21. haftasında deplasmanda Real Betis'i 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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İspanya La Liga'nın 21. hafta mücadelesinde Barcelona ile Real Betis'le karşı karşıya geldi.

Estadio Benito'da oynanan ve gol düellosuna sahne olan müsabakayı Barcelona 4-2'lik skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 21, 48 ve 90+2. dakikalarda Ferran Torres, 90. dakikada Felix kaydetti. Real Betis'in goller 56 ve 59. dakikada Isco'dan geldi.

Real Betis skoru 2-0'dan 2-2'ye getirse de mağlup olmaktan kurtulamadı.

Barcelona, art arda 3. kez kazandı

Barcelona ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Real Betis ise son 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

Alınan bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 44'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Real Betis ise 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barça, Villarreal'i ağırlayacak. Real Betis ise Mallorca deplasmanına gidecek.