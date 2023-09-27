Barcelona, Real Mallorca'dan çelme yedi Barcelona, La Liga'nın 7. haftasında lider konuk olduğu Real Mallorca ile 2-2 berabere kaldı.

AA & Ensonhaber İspanya La Liga'nın 7. haftasında lider Barcelona, Real Mallorca deplasmanına çıktı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi bir dönem Türkiye'de de top koşturan Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'in 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 41'de Raphinha'nın golüyle beraberliği sağlasa da 45+3'te Abdon Prats ile rakip ağları havalandıran Real Mallorca devreyi 2-1 önde kapattı. İkinci yarı ataklarını artıran Katalan takımı 75. dakikada Fermin Lopez'in golüyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Barça avantajı kullanamadı Geçtiğimiz hafta sonu Real Madrid'in derbi maçını kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturan Barcelona, yakaladığı bu avantajı Mallorca deplasmanında değerlendiremedi. Ligde Girona (16 puan) ile birlikte namağlup iki takımdan biri olan Barcelona 17 puanla ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Real Madrid (15 puan) sahasında oynayacağı Las Palmas maçını kazanması halinde Barcelona'nın önüne geçecek.