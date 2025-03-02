Barcelona, Real Sociedad'ı 4 golle yıktı

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İspanya LaLiga'nın 26. hafta mücadelesinde Barcelona ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.

Estadi Olympic Lluis Companys'te oynanan müsabakayı ev sahibi takım Barcelona 4-0'lık skorla kazandı.

BARCELONA, RAHAT KAZANDI

Sociedad, 17. dakikada Aritz Elustondo'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Barcelona, 25. dakikada Gerard Martin ile öne geçti. Marc Casado, 29. dakikada attığı golle ilk devrenin skorunu belirledi.

Rafael Araujo, 56'da farkı 3'e çıkardı. Robert Lewandowski, 61. dakikada Barça'nın dördüncü golünü attı.

BARCELONA, ZİRVENİN SAHİBİ

Ligde üst üste 6. galibiyetini elde eden Barcelona, 57 puanla zirvenin tek başına sahibi oldu. Sociedad ise 34 puanda kaldı ve ilk 4'ün 14 puan gerisine düştü.

Barcelona, gelecek hafta Osasuna'yı ağırlayacak. Sociedad ise Sevilla'yı konuk edecek.