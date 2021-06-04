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    Barcelona, Ronald Koeman'la devam kararı aldı

    Barcelona, Ronald Koeman'ın önümüzdeki sezon da takımın başında olacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 10:12
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    Barcelona, Ronald Koeman'la devam kararı aldı

    Sezonun sona ermesiyle birlikte Barcelona'da geleceği belirsiz olan Ronald Koeman için resmi açıklama geldi.

    Başkan Laporta, "Ronald ile devam etmeye karar verdik. Yaptığımız görüşme çok verimli geçti ve onun işine devam etme motivasyonunu gördüm." şeklinde açıklama yaptı.

    La Liga'yı 3. sırada bitiren Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda etti.

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    MESSI İLE BAZEN TERS DÜŞTÜ

    Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve geleceğine yönelik henüz karar vermeyen Lionel Messi, sezon boyunca da Ronald Koeman ile bazı problemler yaşamıştı.

    Bazı maçlarda yedek bırakılan Arjantinli futbolcunun teknik direktörlüğe Guardiola gibi iyi anlaştığı hocalardan birinin gelmesini istediği biliniyor. Bu karar sonrası dünya yıldızının Barcelona'da kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

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    Barcelona, Ronald Koeman la devam kararı aldı #3

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