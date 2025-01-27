Barcelona sahasında gol oldu yağdı: Valencia'ya farklı tarife

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İspanya La Liga'nın 21. hafta maçında Barcelona, Valencia'yı konuk etti.

Lluis Compnys Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 7-1 kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 3'te Frenkie de Jong, 8'de Ferran Torres, 14'te Raphinha, 24 ve 45+4'te Fermin Lopez, 66'da Robert Lewandowski ile 75.dakikada Tarrega'nın kendi kalesine attığı gollerle geldi.

Valencia'nın tek golünü ise 59'da Hugo Duro kaydetti.

KATALANLAR 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Barcelona, Hansi Flick'in yönetiminde çıktığı 32 maçta 101. gole ulaştı.

Katalanlar, ligde 4 maç sonunda galip geldi.

Barcelona, bu galibiyetin ardından puanını 42'ye yükseltti. Valencia, 16 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Alaves'i konuk edecek. Valencia, Celta Vigo'yu ağırlayacak.