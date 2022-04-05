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    Barcelona, Salah transferini rafa kaldırdı

    Barcelona, Mohamed Salah transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 11:04
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    Barcelona, Salah transferini rafa kaldırdı

    Barcelona, Liverpool forması giyen Mohamed Salah transferini rafa kaldırdı.

    AS'ta yer alan habere göre; Katalan temsilcisi, kulüpten 5 yıllık sözleşme ve yıllık 17 milyon euro maaş talep eden Mısırlı futbolcunun transferini veto etti.

    BARCELONA FORMASI GİYMEYECEK

    Haberin detaylarında Salah'ın, Erling Haaland'ın en gerçek alternatifi olarak kabul edilmesine rağmen, yıldız futbolcunun Barcelona forması giymeyeceği aktarıldı.

    Barcelona, Salah transferini rafa kaldırdı #1

    70 MİLYON EURO

    Öte yandan Barcelona'nın daha önce Liverpool'dan kadrosuna kattığı Suarez ve Coutinho gibi isimler hatırlatılırken, kontratı gelecek sezon sona erecek Salah için de en az 70 milyon euro bonservis bedelinin gözden çıkarılması gerektiği ifade edildi.

    BU SEZON 28 GOL ATTI

    Liverpool ile de yeni sözleşme konusunda sorun yaşayan Mohamed Salah, bu sezon İngiliz ekibinde forma çıktığı 37 maçta 28 gol atıp, 11 asist yaptı.

    Barcelona, Salah transferini rafa kaldırdı #2


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