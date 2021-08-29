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    Barcelona taraftarı tribünden PSG'ye küfür etti

    Barcelona taraftarı tribünden PSG'ye küfür etti

    Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olmasının ardından Barcelona taraftarları Fransız kulübüne tribünden küfürler savurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 18:39
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 18:51
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    Dünyanın en iyi oyuncularından sayılan Lionel Messi, yıllardır Barcelona forması giyiyordu.

    Son dönemde Katalan kulübüyle anlaşmazlıklar yaşayan oyuncu, transfer döneminde Fransız kulübüyle anlaşma sağladı.

    PSG ile anlaşma sağlayan oyuncu, yeni takımıyla antrenmanlara çıktı. Oyuncunun bu akşam Fransız takımıyla ilk maçına çıkması bekleniyor.

    Barcelona taraftarı tribünden PSG ye küfür etti #1

     

    BARCELONA TARAFTARINDAN PSG'YE KÜFÜR

    Oyuncunun takımdan ayrılmasının ardından, Barcelona taraftarı tepkili. Bugün oynanacak Getafe maçı öncesi Barcelona taraftarı, PSG'ye küfürler savurararak, "O.... PSG" tezahüratlarında bulundu.

    Barcelona taraftarı tribünden PSG'ye küfür etti İZLE

    Barcelona taraftarı tribünden PSG ye küfür etti #2

    Barcelona taraftarı tribünden PSG ye küfür etti #3

    Barcelona taraftarı tribünden PSG ye küfür etti #4

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