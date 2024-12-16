Barcelona tarihinde ilk kez Leganes'e yenildi

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İspanya La Liga'nın 17. haftasında Barcelona, Leganes'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Leganes'e galibiyeti getiren golü 4. dakikada Sergio Gonzalez kaydetti.

İLK KEZ BAŞARDILAR

Tarihinde ilk kez Barcelona'yı yenmeyi başaran Leganes ayrıca 4,5 yıl sonra ligde bir deplasman maçını kazandı.

Real Madrid'in puan kaybettiği haftada avantajı değerlendiremeyen ve 38 puanda kalan Barcelona, ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid'i konuk edecek.

Puanını 18'e çıkaran Leganes ise Villarreal ile oynayacak.