Barcelona, Unionistas'ı eleyerek sürprize izin vermedi Barcelona, İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında deplasmanda Unionistas'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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İspanya Kral Kupası son 16 turu mücadelesinde Unionistas ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Campo de Futbol Reian Sofia'da oynanan müsabakayı konuk ekip Barcelona, 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1'lik skorla kazandı.

Barcelona, üç golle turladı

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ferran Torres, 69. dakikada Jules Kounde ve 73. dakikada Alejandro Balde kaydetti.

Unionistas'ın tek golünü 31. dakikada Alvaro Gomez kaydetti. Bu sonuçla birlikte Barcelona bir üst tura çıkan ekip oldu.