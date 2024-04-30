Barcelona, Valencia'yı geriden gelerek yendi Barcelona, La Liga'nın 33. haftasında konuk ettiği Valencia'yı 4-2 mağlup etti.

ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Barcelona, Valencia'yı ağırladı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Fermin Lopez ile 49, 82 ve 90+3. dakikalarda Robert Lewandowski atarken Valencia'nın sayılarını 27. dakikada Hugo Duro ile 38. dakikada penaltıdan Pepelu kaydetti.

Valencia, 10 kişi kaldı

Valencia'da kaleci Giorgi Mamardaşvili, 45+4. dakikada topu uzaklaştırmak isterken ceza sahası dışında topa elle dokundu ve doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla puanını 73 yapan ve ikincilik yarışında önemli bir galibiyet alan Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Girona deplasmanına gidecek.

47 puanda kalan Valencia ise Alaves'i konuk edecek.