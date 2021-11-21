Barcelona, Xavi ile ilk maçında kazandı

Barcelona, yeni teknik direktörü Xavi Hernandez ile çıktığı ilk maçta Espanyol'u tek golle mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona ile Espanyol, derbide karşı karşıya geldi.

Nou Camp'ta oynanan mücadeleyi Barcelona, 48. dakikada Memphis Depay'ın penaltıdan attığı tek golle 1-0 kazanarak, 4 maç aradan sonra galibiyet aldı.

Xavi, B takımından 17 yaşındaki forvet oyuncusu İlias Akhomach'ı ilk kez A takıma alarak ilk 11'de başlattı.





XAVI İLE İLK GALİBİYET

Barcelona, böylece yeni teknik direktörü Xavi Hernandez yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.

4 HAFTA SONRA 3 PUAN

Bu sonucun ardından Barcelona 4 maç sonra kazandı ve puanını 20'ye yükseltti. Espanyol ise 17 puanda kaldı.

Barcelona ligde bir sonraki hafta Villarreal ile deplasmanda karşılaşacak. Espanyol ise kendi sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak.

