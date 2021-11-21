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Barcelona, Xavi ile ilk maçında kazandı
Barcelona, yeni teknik direktörü Xavi Hernandez ile çıktığı ilk maçta Espanyol'u tek golle mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 21.11.2021 - 09:15
İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona ile Espanyol, derbide karşı karşıya geldi.
Nou Camp'ta oynanan mücadeleyi Barcelona, 48. dakikada Memphis Depay'ın penaltıdan attığı tek golle 1-0 kazanarak, 4 maç aradan sonra galibiyet aldı.
Xavi, B takımından 17 yaşındaki forvet oyuncusu İlias Akhomach'ı ilk kez A takıma alarak ilk 11'de başlattı.
XAVI İLE İLK GALİBİYET
Barcelona, böylece yeni teknik direktörü Xavi Hernandez yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.
4 HAFTA SONRA 3 PUAN
Bu sonucun ardından Barcelona 4 maç sonra kazandı ve puanını 20'ye yükseltti. Espanyol ise 17 puanda kaldı.
Barcelona ligde bir sonraki hafta Villarreal ile deplasmanda karşılaşacak. Espanyol ise kendi sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak.