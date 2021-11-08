Barcelona, Xavi'ye imza töreni düzenledi

Xavi Hernandez'in rüyası gerçek oldu. Barcelona'nın efsane ismi eve geri döndü. Barcelona yeni teknik direktörünü basına tanıtırken Camp Nou'da duygu dolu anlar yaşandı.

Xavi Hernandez ile Barcelona arasındaki sonsuz aşk yeniden alevlendi. Camp Nou efsanesi, evine geri döndü.

Xavi, 2015 yazında Barcelona'dan ayrılıp Al Sadd'a transfer olmuştu. İspanyol efsane, futbolu bıraktıktan sonra Al Sadd'da teknik direktörlüğe getirildi.

BARCELONA, XAVI İÇİN 5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Ronald Koeman'ın görevine son verildikten sonra Barcelona, Xavi fırsatını kaçırmadı. Katalan devi, Al Sadd'a 5 milyon euro tazminat ödeyerek Xavi'yi takımın başına getirdi.

Katalan kulübü, Xavi Hernandez'in geri dönüşü için imza töreni düzenledi. Barça taraftarları tanıtım için tribünlere akın ederken, Xavi'ye tezahüratlartla eşlik etti.

Xavi ve Başkan Laporta da taraftarlara katılarak, tezahüratlarda bulundu.

"DNA'M DEĞİŞMEDİ"

İmza töreninde konuşan Xavi heyecanını gizlemedi ve hedeflerini anlattı.

"Bu bir rüyanın gerçekleşmesi... 2015'te hayalim geri dönmekti ve geri dönüyorum. Maksimum sorumluluk ve maksimum istekle..."

"Çok çalışmamız gerekiyor. Hemen işe başlamak istiyorum. Barça'nın evim olduğunu hissediyorum ama ne kadar büyük bir sorumluluğum olduğunun da farkındayım. Zor bir zamanda geldim fakat hazırım."

"DNA'm değişmedi. Topa sahip olan, şans yaratan, yoğun tempolu bir Barça... Birçok şeyi toparlamamız gerekiyor. Kulübü tanımak bir avantaj. Hepimiz aynı yönde mücadele etmeliyiz. Barça'nın bir kez daha şampiyonluklar peşinde koşması için hep birlikte olmalıyız."