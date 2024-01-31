Barcelona yeni transferiyle galibiyete uzandı

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İspanya La Liga'nın 20. haftasında Barcelona, Osasuna'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Galibiyet golü yeni transferden
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 63. dakikada yeni transfer Vitor Roque atarken Osasuna'da Unai Garcia karşılaşmanın 67. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetle birlikte puanını 47 yapan Barcelona ligdeki bir sonraki maçında Alaves deplasmanına gidecek.
26 puanda kalan Osasuna ise Celta Vigo'yu konuk edecek.
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