Barcelona'da Alejandro Balde ameliyat olacak

İHA
İspanya La Liga ekibi Barcelona'ya kötü bir haber geldi.
Barcelona, 20 yaşındaki futbolcusu Alejandro Balde’nin sağ hamstring tendonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle önümüzdeki günlerde Finlandiya'nın Turku kentinde ameliyat olacağını açıkladı.
Ameliyat olacak
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Balde'nin kulübün sağlık personeli Dr. Lasse Lempainen'in gözetiminde bir ameliyat olacağını ve ardından yeni bir açıklama yayınlanacağı bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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