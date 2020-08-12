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- Barcelona'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Barcelona'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Barcelona Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Katalan ekibi, virüse yakalanan futbolcunun adını ise açıklamadı.
- Haber Merkezi
- 12.08.2020 - 12:11
Bayern Münih maçı hazırlıklarını sürdüren Barcelona'da bazı futbolcular koronavirüs testine sokuldu.
İspanyol devi, yapılan testlerin ardından bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
ADI AÇIKLANMADI
Adı açıklanmayan futbolcunun, Şampiyonlar Ligi kadrosundaki hiçbir oyuncuyla temasa geçmediği bildirildi.
Kamp yapan isimler şu şekilde: Pedri, Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wague, Alena, Rafinha, Miranda ve Oriol Busquets.
MAÇ CUMA GÜNÜ
Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında cuma günü sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.