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    Barcelona'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı

    Barcelona Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Katalan ekibi, virüse yakalanan futbolcunun adını ise açıklamadı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 12:11
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    Barcelona'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı

    Bayern Münih maçı hazırlıklarını sürdüren Barcelona'da bazı futbolcular koronavirüs testine sokuldu.

    İspanyol devi, yapılan testlerin ardından bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

    ADI AÇIKLANMADI

    Adı açıklanmayan futbolcunun, Şampiyonlar Ligi kadrosundaki hiçbir oyuncuyla temasa geçmediği bildirildi.

    Kamp yapan isimler şu şekilde: Pedri, Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wague, Alena, Rafinha, Miranda ve Oriol Busquets.

    MAÇ CUMA GÜNÜ

    Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında cuma günü sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.

    Barcelona da bir futbolcu koronavirüse yakalandı #1

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