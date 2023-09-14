Barcelona'da Bojan Krkic dönemi

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La Liga ekibi Barcelona'da, sportif teknik ekip kadrosu şekillenmeye devam ediyor.
Katalan ekibi, altyapı futbol koordinatörlüğü görevine 33 yaşındaki eski futbolcusu Bojan Krkic'in getirildiğini duyurdu.
Kariyerine 2023 Mart ayında Vissel Kobe'de nokta koyan Bojan Krkic, ilk kez teknik ekip kadrosunda görev yapacak.
Barcelona'da yetişti
2005 yılında altyapısından yetiştiği Barcelona'da A takıma yükselen Bojan Krkic, Katalan ekibinde 163 karşılaşmada 41 gol, 19 asistlik performans sergilemişti.