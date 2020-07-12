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    Barcelona'da Griezmann sakatlandı

    Barcelona Kulübü, Fransız futbolcusu Antoine Griezmann'ın sağ ayak üst kaslarından sakatlık geçirdiğini açıkladı.
    • AA
    • 12.07.2020 - 16:16
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    Barcelona'da Griezmann sakatlandı

    Barcelona tarafından yapılan açıklamada, dün oynanan Real Valladolid maçında sakatlık geçiren Griezmann'ın bu sabah doktor kontrolünden geçirildiği belirtildi.

    Sağ ayak üst kaslarında sakatlık tespit edilen futbolcunun ne zaman sahalara dönebileceğiyle ilgili bilgi verilmedi.

    Barcelona'da Griezmann sakatlandı #1

    İspanyol basını, Griezmann'ın 8 Ağustos'ta Napoli'ye karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemiyebileceğini yazdı.

    Fransız futbolcu, takımının 1-0 kazandığı dün akşamki Real Valladolid maçında kas ağrıları nedeniyle ikinci yarı sahaya çıkmadan değiştirilmişti.

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