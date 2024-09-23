Barcelona'da Loris Karius sürprizi! Listeye eklendi Barcelona, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Marc Andre ter Stegen'in yerine yeni bir kaleci almayı planlıyor.

Haber Merkezi

Barcelona, Marc Andre ter Stegen'den gelen haberle sarsıldı.

Villarreal ile oynanan maçta sakatlanan Alman file bekçisinin, sezonun kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor.

Marca'da yer alan habere göre, Barcelona, Stegen yerine yeni bir kaleci almayı planlıyor.

Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick ve sportif direktörü Deco'nun, yeni kaleci konusunda şimdiden bir görüşme yaptığı kaydedildi.

KARIUS LİSTEDE

Barcelona'nın bonservissiz bir kaleciyi kadrosuna katabileceğini gündeme geldi.

Katalanların listesindeki adayların Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Loris Karius'la birlikte Keylor Navas, Edgar Badia, Jordi Masip ve Tomas Vaclik olduğu öne sürüldü.

Not: Bonservisi olmayan futbolcular, transfer sezonu kapalı olsa da bir takıma transfer olabiliyor.

KALE PENA'DA OLACAK

Barcelona'da devre arasındaki transfer dönemine kadar kaleyi Inaki Pena'nın koruması bekleniyor.

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