Barcelona'da şaşırtan olay! Oyuncuların duş alması yasaklandı Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Antwerp'e deplasmanda 3-2 mağlup olan Barcelona'da futbolcular ilginç bir kararla karşılaştı. İspanyol basını, Barcelona'da futbolcuların duş almasının yasaklandığını ileri sürdü.

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Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında deplasmanda Antwerp ile karşı karşıya geldi.

Belçika'da oynanan maçı Antwerp 3-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Vermeeren, 56. dakikada Janssen ve 90+2. dakikada Ilnikhena attı.

Barcelona'nın golleri 35. dakikada Ferran Torres ve 90+1. dakikada Marc Guiu'dan geldi.

Bu maçın ardından ise Xavi Hernandez yönetiminde La Liga'da dördüncü sırada bulunan Barcelona hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Kuraklık için önlem alınacak

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Katalonya bölgesinde yaşanan kuraklık sebebiyle birtakım önlemler alınacak.

Bu önlemlerden Barcelona da olumsuz etkilenecek.

Duşu evlerinde almaları istenecek

Önlemler, spor salonlarında ve stadyumlarda duş kullanımını yasaklıyor. Bu acil önlemlerin önümüzdeki haftadan itibaren uygulanacağı bildiriliyor.

Camp Nou'daki tadilat sebebiyle maçlarını Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan Barcelona futbolcularından, duşu evde almaları istenecek.