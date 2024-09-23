Barcelona'da Ter Stegen sezonu kapattı İspanya LaLiga'da Barcelona, kaptanı Marc ter Stegen'in dizindeki patella tendonunda kopma tespit edildiğini açıkladı. Deneyimli kalecinin sezonun kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

Haber Merkezi

Barcelona'ya Marc ter Stegen'den kötü haber geldi.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Villarreal maçında sakatlanan Stegen'in sağ dizindeki patella tendonunun koptuğu belirtildi.

Alman kaleci bugün dizinden ameliyat olacak.

NE OLMUŞTU?

Barcelona'nın LaLiga'nın 6. haftasında Villarreal'le oynadığı karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında Marc ter Stegen sakatlandı.

Bir pozisyonda topu almak için zıplayıp ayağını yere bastığı esnada dizinden sakatlanan deneyimli kaleci yerini Inaki Pena'ya bıraktı.

Stegen, Barcelona'nın bu sezon oynadığı tüm maçlara ilk 11'de yer aldı. İspanyol basınından yer alan haberlere göre Stegen'in sezonun kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

Barcelona'nın paylaşımı: