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    Barcelona'da Xavi ile Pique arasında gerilim

    Barcelona, Teknik Direktörü Xavi ile tecrübeli stoper Gerard Pique arasında yaşanan tartışma nedeniyle olaylı günler yaşıyor.
    • 19.09.2022 - 21:44
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 21:58
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    Barcelona'da Xavi ile Pique arasında gerilim

    La Liga ekiplerinden Barcelona, Teknik Direktör Xavi ile İspanyol savunma oyuncusu Gerard Pique'nin arasında yaşanan gerilim sebebiyle hareketli bir gündeme sahip.

    Pique yedek kalmaktan şikayetçi

    İspanyol basınında yer alan habere göre Barcelona'nın tecrübeli futbolcusu Gerard Pique, La Liga'da oynanan Elche maçının ardından soyunma odasında istediği süreleri alamaması nedeniyle şikayetlerde bulundu.

    Barcelona da Xavi ile Pique arasında gerilim #1

    "Ve şimdi daha da az oynayacaksın"

    İspanyol futbolcunun sözlerini duyan Teknik Direktör Xavi ise, "Ve şimdi daha da az oynayacaksın" sözleri ile tepkisini dile getirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından Pique ve Xavi arasındaki ilişkinin şu anda oldukça gergin olduğu belirtiliyor.

    Barcelona da Xavi ile Pique arasında gerilim #2

    İlk 11'deki yerini kaybetti

    2008 yılından beri Barcelona forması giyen ve uzun süredir takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Pique bu sezon ise ilk 11'deki yerini kaybetti.

    Xavi'nin savunma hattında Andreas Christensen, Eric Garcia, Jules Kounde ve Ronald Araujo'yu daha çok tercih etmesi ile 5. tercih olmaya kadar gerileyen tecrübeli stoper yalnızca 2 maçta forma şansı buldu.

    Barcelona da Xavi ile Pique arasında gerilim #3

    Pique ile yolların ayrılması gündemde

    Takımda fazla süre bulamayan Pique'nin maaşı da Barcelona için ayrı bir sorun oluşturuyor. Yüksek maaşı, kulüp için mali bir yük olarak görülen Pique'nin bu sezon takımdan ayrılabileceği de iddialar arasında yer aldı.

    Barcelona da Xavi ile Pique arasında gerilim #4


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