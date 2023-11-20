Barcelona'dan Gavi için kötü haber: Sezonu kapattı

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Barcelona'nın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Gavi, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

EURO 2024 Elemeleri'nde İspanya'nın sahasında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan Gavi'nin, sağ diz çapraz bağı koptu.

Barcelona'dan konuyla ilgili resmi açıklama yapılırken, genç futbolcu sezonu kapattı.

Gavi'nin EURO 2024'te forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Luis de la Fuente üzgün

Maç sonu basın toplantısında konuşan İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, şunları demişti:

Gavi, başına böyle şeylerin gelebileceğini anlamadı. Kimse onun başına böyle bir talihsizlik gelebileceğini düşünmüyor. Üzüldüm, incindim. Hayat bize çok savunmasız ve kırılgan olduğumuzu ama yolumuza devam etmemiz gerektiğini öğretiyor.