Barcelona'dan Pjanic'e son bir şans

Miralem Pjanic için Barcelona teknik direktörü Xavi’nin verdiği şansı değerlendirerek Barcelona kariyerine devam etmesi planlanıyor.

Geride kalan sezonu Beşiktaş 'ta kiralık geçiren ve beklentilerin altında kalan Miralem Pjanic'in Barcelona'daki durumu merak edilirken Barcelona’dan flaş bir karar geldi.

Katalan ekibine geri dönen Pjanic, yaşadığı istikrar sorunları nedeniyle yeni sezonda da kadroda düşünülmüyordu.

Adı Lyon'la anılıyordu

Boşnak oyuncu Pjanic, eski oyuncusu olduğu Fransız kulubü Lyon’la görüştüğü ve Katalan ekipten en kısa sürede ayrılması bekleniyordu.

Geçtiğimiz günlerde Katalan ekibiyle çalışmalarına devam ederken yıldız futbolcudan beklenmedik bir eforla karşıldı.

Pjanic’in bu performansı karşısında Barcelona, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için planını değiştirme kararı aldı. Öte yandan Frenkie de Jong'un ayrılık ihtimaline karşı da Katalan ekip, Pjanic'i takımda tutması bekleniyor.

ABD'ye götürülecek

Barcelona'da Xavi, sezon öncesi hazırlıklarında Miralem Pjanic'in durumunu daha kapsamlı görmek istiyor.

Pjanic'in 16 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamp kadrosunda yer alması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta tekrarlayan sakatlıklarının da etkisiyle gol ile tanışamamıştı.