Barcelona'dan Rayo Vallecano karşısında puan kaybı! Barcelona, LaLiga'nın 14. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

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İspanya LaLiga'nın 14. hafta mücadelesinde Rayo Vallecano ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Vallecano'nun ev sahipliğinde Estadio de Vallecas'ta oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçta kazanan çıkmadı

Ev sahibi ekip Unai Lopez'in 39. dakikada ceza sahası dışından kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti.

Barcelona 82. dakikada Lejeune'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Barcelona, Atletico Madrid'le karşılaşacak

Barcelona bu sonuçla birlikte ligde 2 maç sonra puan kaybetti. Xavi'nin öğrencileri ligde 3. kez bir maçı beraberlikle tamamladı. Ligde 1 de mağlubiyeti bulunan Katalan devi, 31 puan topladı. Vallecano ise 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Atletico Madrid'i konuk edecek. Vallecano ise Atletic Bilbao ile karşılaşacak.