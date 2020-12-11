Barcelonalı futbolcular Messi'den şikayetçi

15 yıllık Barcelona kariyerinde ilk kez düşüşe geçen Lionel Messi, bazı takım arkadaşları tarafından eleştirilmeye başlandı.

La Liga'ya kötü bir başlangıç yapan ve 9. sıraya kadar düşen Barcelona, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Juventus karşılaşmasında da sahadan 3-0 mağlup ayrılarak taraftarını üzmüştü.

Yıllar sonra düşüşe geçen Katalan ekibinde, Arjantinli yıldız Lionel Messi tartışılmaya başlandı.

2005 yılından bu yana İspanyol devinin formasını giyen ve birçok başarıya imza atan 33 yaşındaki futbolcu, takımı ikiye böldü.

"TAKIMA LİDERLİK YAPMIYOR"

İspanyol basınında çıkan haberlere göre bir grup futbolcu, Messi'nin takıma liderlik yapmadığını iddia etti.

Tecrübeli oyuncunun tavırlarından memnun olmayan bazı futbolcular, Messi'nin takımı önemsemediğini, ruh halinin çok kötü olduğunu ve bu yüzden takıma liderlik yapmaktan çok uzak olduğunu düşünüyor.





DİĞER GRUP MESSİ'SİZ OLMAZ DİYOR

Barcelona'daki diğer bir grup ise Lionel Messi'nin yanında. Yıldız ismin yakın arkadaşları, takımın onsuz ilerleyemeyeceğini ve Messi'ye ihtiyaçlarının olduğunu söylüyor.

Sezon başında Barcelona'dan ayrılmak isteyen Arjantinli futbolcu, dönemin yönetimi tarafından zorla takımda tutulmuştu. Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Messi'nin Katalan ekibinden ayrılması bekleniyor.