Barcelona'nın borcu 1 milyar euroya yaklaştı

Barcelona kulübünde ekonomik kriz kırmızı alarm seviyesine geldi. Toplam 1 milyar euroya yaklaşan borcu olduğu açıklanan Barcelona, bu paranın 420 milyonunu 1 yıl içinde ödemek zorunda.

Barcelona kulübünde ekonomik krizin boyutu endişe edici boyutlara ulaşmış durumda.

420 MİLYON BU YIL ÖDENMELİ

Yapılan son açıklamaya göre Barcelona kulübünün 2020 yılı sonu itibarı ile toplam 900 milyon euro borcu olduğu açıklandı. 1 milyar euro sınırına yaklaşan borç rakamı nedeniyle zor günlerin Katalan ekibini beklediği ifade edilirken bu borcun 420 milyonluk kısmının 1 yıl içinde ödenmesi gerektiği belirtiliyor.





Özellikle son yıllarda transferlerin yanı sıra çok yüksek oyuncu maaşı ödediği bilinen Barcelona, yaptığı yatırımların karşılığını da bir türlü alamayınca borçlarının biriktiği kaydedildi. Öte yandan koronavirüs döneminde gelirlerinin düşmesiyle kulüp tarihinin en büyük mali darboğazıyla karşı karşıya oldukları ifade ediliyor.

Bilindiği gibi Katalan ekibi futbolcularının büyük kısmıyla sözleşme indirim anlaşmasına gitmiş, bazı isimlerle yeniden sözleşme yaparak kemer sıkma politikasına gitmişti.



26 Ocak'ta gerçekleşecek başkanlık seçimlerinin ardından kulüpte yeni radikal kararların alınması bekleniyor.



