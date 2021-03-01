Barcelona'nın eski başkanı Bartomeu tutuklandı

Barcelona eski başkanı Josep Bartomeu, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

"BarcaGate" operasyonu kapsamında yapılan soruşturma sonrasında, Katalan ekibinin eski başkanı Josep Bartomeu'nun yolsuzluk yaptığı belirtildi.

OYUNCULARIN İTİBARINI ZEDELEME VE YOLSUZLUK

Gözaltına alınan Bartomeu, kulüp üstünde etkisi olan Messi, Pique ve Xavi gibi isimleri, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla itibarlarını zedelemeye çalışması ve yolsuzluk nedeniyle suçlandı.