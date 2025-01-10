Barcelona'nın eski başkanından şaşırtan sözler: Bu sır benimle mezara gidecek

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Barcelona’nın eski başkanı Joan Gaspart, Athletic Bilbao’nun geçmişte yaşadığı küme düşme tehlikesine dair yaptığı çarpıcı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Gaspart, yıllar önce Athletic Bilbao’nun ligde kalma mücadelesi verdiği bir sezonu işaret ederek, "O günlerde neler yaşandığını biliyorum, ama bu sırrı mezara kadar yanımda götüreceğim." ifadelerini kullandı.

TARİHE GİZEMLİ GÖNDERME

Athletic Bilbao’nun küme düşmekten mucizevi şekilde kurtulduğunu söyleyen Gaspart, bu olayın ayrıntılarına girmedi. Açıklamaları, İspanyol futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve birçok kişi Gaspart’ın ima ettiği sırrı tartışmaya başladı.

Joan Gaspart, Barcelona başkanlığı döneminde adından sıkça söz ettirirken, aynı zamanda İspanya Futbol Federasyonu’nda başkan yardımcılığı yapmış bir isim olarak futbolun perde arkasında da önemli bir rol oynadı.