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- Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu
Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu
Barcelona yeni teknik adamlık görevine Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ı getirdi
- Haber Merkezi
- 18.08.2020 - 21:49
Barcelona'da 8-2'lik Bayern Münih yenilgisinin ardından görevinden alınan Setien yerine yeni teknik direktör belli oldu.
Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, ''Önümüzdeki sezon hocamız Ronald Koeman olacak.'' diyerek takımı yeni sezon Hollandalı teknik direktörün çalıştıracağını açıkladı.
Bartomeu, ayrıca hakkında çıkan istifa haberlerine ''İstifa etmiyorum. İstifa etmek kolay yolu seçmektir.'' diye cevap verdi.
MESSİ TAKIMDA KALACAK
Messi'nin takımda kalıp kalmayacağı sorulan Bartomeu,"Lionel Messi takımda kalacak ve kariyerini burada tamamlayacak." açıklamalarında bulundu.