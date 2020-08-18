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    Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu

    Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu

    Barcelona yeni teknik adamlık görevine Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ı getirdi
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 21:49
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    Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu

    Barcelona'da 8-2'lik Bayern Münih yenilgisinin ardından görevinden alınan Setien yerine yeni teknik direktör belli oldu.

    Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, ''Önümüzdeki sezon hocamız Ronald Koeman olacak.'' diyerek takımı yeni sezon Hollandalı teknik direktörün çalıştıracağını açıkladı.

    Bartomeu, ayrıca hakkında çıkan istifa haberlerine ''İstifa etmiyorum. İstifa etmek kolay yolu seçmektir.'' diye cevap verdi.

    Barcelona nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu #1

    MESSİ TAKIMDA KALACAK

    Messi'nin takımda kalıp kalmayacağı sorulan Bartomeu,"Lionel Messi takımda kalacak ve kariyerini burada tamamlayacak." açıklamalarında bulundu.

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