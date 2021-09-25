Barcelona'ya Fati müjdesi

Ansu Fati, 10 ayı bulan aranın ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.

İspanya La Liga'da Barcelona forması giyen Ansu Fati, geçirdiği uzun süreli sakatlığın ardından takımının bir sonraki rakibi olan Celta Vigo maçının kadrosuna alındı.

Geçen yıl kasım ayında sol dizinden sakatlanan ve menisküs problemi nedeniyle birkaç ameliyat geçiren Fati, yaklaşık 10 aylık bir aranın ardından ilk kez maça çıkacak.

10 MAÇTA 5 GOL

Messi'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'e transfer olmasından sonra Katalan bölgesi ekibinde boşalan 10 numaranın sahibi olan Fati, geçen sene sakatlanmadan önce çıktığı 10 maçta 5 gol atmıştı. 18 yaşındaki genç yıldız, Barcelona adına ligdeki en genç gol atanı, Şampiyonlar Ligi'nde ise tarihin en genç gol atan oyuncusu olmuştu.

Fati'nin durumu hakkında bilgi veren takımın teknik direktörü Ronald Koeman ise, "Fati şu anda 15 dakikadan fazla oynayamaz ama onun dönmesine çok sevindik. Onun eski formunu yakalayabilmesi için detaylı bir planımız var." dedi.