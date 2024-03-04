Barcelona'ya soğuk duş! Fırsatı tepti Barcelona, Real Madrid'in puan kaybettiği haftada deplasmanda Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.

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La Liga'nın 27. haftasında Athletic Bilbao ile Barcelona arasındaki mücadele, 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Barcelona fırsatı değerlendiremedi

Bu beraberlik, haftayı Valencia ile puan kaybederek kapatan Real Madrid'e yakınlaşma şansını değerlendiremeyen Barcelona için hayal kırıklığı yarattı.

Barcelona bu sonuçla puan cetvelindeki yerini 58 puana çıkarırken, Bilbao da 50 puana ulaştı.

Barcelona, ligin bir sonraki haftasında kendi evinde Mallorca'yı konuk edecek olmanın avantajını kullanarak kaybettiği puanları telafi etmenin peşinde olacak.

Athletic Bilbao ise Las Palmas'ın ev sahipliğinde zorlu bir deplasman maçına çıkacak.