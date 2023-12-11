Barcelona'yı 4 golle deviren Girona liderliğe yükseldi La Liga'nın sürpriz takımı Girona, 16. hafta maçında konuk olduğu Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek Real Madrid'in takıldığı haftada liderlik koltuğuna oturdu.

ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 16. hafta maçında Barcelona, Girona'yı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Girona'nın gollerini 12'de Artem Dovbyk, 40'ta Miguel Gutierrez, 80'de Valery Fernandez ve 90+5'te Christian Stuani attı.

Barcelona'nın sayıları 19'da Robert Lewandowski ve 90+2'de İlkay Gündoğan'dan geldi.

Girona liderliğe yükseldi

Bu sonucun ardından puanını 41 yaparak Real Madrid'in Real Betis ile kaldığı haftada 2 puan farkla liderliğe yükselen Girona ligdeki bir sonraki maçında Alaves'i konuk edecek.

34 puanda kalan Barcelona ise Valencia deplasmanına gidecek.