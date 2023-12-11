Barcelona'yı 4 golle deviren Girona liderliğe yükseldi

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İspanya La Liga'nın 16. hafta maçında Barcelona, Girona'yı ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Girona'nın gollerini 12'de Artem Dovbyk, 40'ta Miguel Gutierrez, 80'de Valery Fernandez ve 90+5'te Christian Stuani attı.
Barcelona'nın sayıları 19'da Robert Lewandowski ve 90+2'de İlkay Gündoğan'dan geldi.
Girona liderliğe yükseldi
Bu sonucun ardından puanını 41 yaparak Real Madrid'in Real Betis ile kaldığı haftada 2 puan farkla liderliğe yükselen Girona ligdeki bir sonraki maçında Alaves'i konuk edecek.
34 puanda kalan Barcelona ise Valencia deplasmanına gidecek.
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