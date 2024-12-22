Barcelona'yı uzatmada Sörloth yıktı

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İspanya La Liga'nın 19. haftasında Barcelona, Atletico Madrid'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 60'da Rodrigo de Paul ile 90+5'te Alexander Sörloth attı.

Barcelona'nın tek sayısını 30'da Pedri kaydetti.

ATLETICO ZİRVEYE YÜKSELDİ

Bir maçı eksik olmasına rağmen puanını 41 yaparak zirveye yükselen Atletico Madrid, ligdeki bir sonraki maçında Osasuna'yı konuk edecek.

38 puanda kalan Barcelona ise Getafe deplasmanına gidecek.