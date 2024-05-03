Barda kavga eden Aaron Boupendza'nın çenesi kırıldı MLS ekiplerinden FC Cincinnati forması giyen Aaron Boupendza saha dışında bir sakatlık geçirdi. Kulüp, Boupendza'nın çenesinin kırıldığını açıkladı.

ensonhaber.com

Hatayspor formasını giydiği dönemde Süper Lig'e damga vuran ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi dev takımların listesine giren Aaron Boupendza, ABD'de gece hayatının da etkisiyle eski performansından ve fit görünümünden uzaklaştı.

1.5 ay yok

Sabaha karşı gittiği barda yediği yumruk yüzünden çenesi kırılan Aaron Boupendza, yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

Sadece 2 gol attı

Hatayspor formasıyla 36 maçta 22 gol atan Gabonlu futbolcu, Cincinnati formasıyla 10 maçta 2 gol atabildi.