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    Barselona'daki ilginç duvar resmi

    Barselona'daki ilginç duvar resmi

    Barselona'da düzenlenen Primavera Ses Festivali'nde Jose Mourinho ve Pep Guardiola'nın öpüştüğü resim sosyal medyaya damga vurdu.
    • 13.06.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 16:06
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    Barselona'daki Primavera Ses Festivali dünyanın birçok yerinden sanatseverleri bir araya topladı.

    Ancak duvardaki bir çizim ise sosyal medyayı ikiye böldü.

    Öpüşen teknik adamlar

    Pep Guardiola ve Jose Mourinho'nun öpüşmelerini duvara resmeden sanatçının tablosu başta Twitter olmak üzere olumlu olumsuz birçok tepki aldı.

    Bazı kullanıcılar "Bu nasıl sanat" gibi yorumlar yaparken, bazıları ise resmi oldukça sanatsal buldu.

    Barselona daki ilginç duvar resmi #1


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