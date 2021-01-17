Başakşehir-Sivasspor maçı Avrupa basınında

Kar yağışı altında oynanan Başakşehir-Sivasspor maçında konuk ekibin beyaz forma giymesi, Avrupa basınının da dikkatini çekti.

Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk etti.

Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede zemin, bir süre sonra beyaza büründü.

Maça beyaz formayla çıkan konuk ekibin oyuncularının, dakikalar ilerledikçe görünmez hale gelmesi, ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

AVRUPA'DA DA GÜNDEM OLDU

Ekran başındaki izleyiciler Sivassporlu futbolcuları görmekte güçlük çekerken, başka renkte forma getirmeyen Yiğidolar, karşılaşmayı bu şekilde tamamlamak zorunda kaldı.

Yaşanan bu skandal, Türkiye'de olduğu gibi Avrupa basınında da gündem oldu.

The Sun, Marca, SKY Sport ve Daily Mail gibi ünlü gazeteler, bu ilginç olayı manşetlerine taşıdı.

MARCA: Fotoğrafta kaç Sivassporlu oyuncu görüyorsunuz?

SKY Sport: Sivassporlu futbolcular, karlı havada beyaz forma giymiş: Görünmez oyuncular.

Daily Mail: Türk takımı Sivasspor, İstanbul Başakşehir'e karşı beyaz forma giyme kararı aldıktan sonra karda görünmez hale geldi.

The Sun: Sivasspor'un karlı maçta beyaz forma giymesi, izleyiciyi şoke etti.